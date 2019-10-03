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Kare Takımı Forum Erzurum'da

1 saat önce

TRT Çocuk'un kahramanları "Kare Takımı" yeni maceralarına Forum Erzurum'da devam ediyor.

Kare Takımı Forum Erzurum'da, System.String[]

TRT Çocuk'un kahramanları "Kare Takımı" yeni maceralarına Forum Erzurum'da devam ediyor.


Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi olan Forum Erzurum, Kare Takımı'nın sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Kare Takımı'nın kahramanları Kuti, Aypa Rupi ve Enda, 3-4-5-6 Ekim 14: 00 - 18: 00 saatleri arasında yeni maceralarına Forum Erzurum'da devam ediyor.


TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakterleri, Kuti, Aypa, Rupi ve Enda Kare Takımı'nı Forum Erzurum'da oluşturuyor. Pengi ile renklenen Kare Takımı, muhabir Keçe'nin yolunda gitmeyen olaylar üzerine haber almasıyla başlıyor. Kare Takımı ise sorunları araştırıp sebebini bulmak üzere Forum Erzurum'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. 3-4-5-6 Ekim tarihlerinde saat 14: 00- 16: 00 ve 18: 00'de üç seanstan oluşacak Kare Takımı sahne şovu, 1.Kat etkinlik alanında gerçekleştirilecek


TRT Çocuk'un en sevilen karakterlerini oluşturan Kare Takımı'yla buluşmak için tüm çocuklar Forum Erzurum'a davet edildi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:41 Kaynak: İHA
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