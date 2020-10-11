Karedeniz kıyısındaki tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor - Son Dakika

Karedeniz kıyısındaki tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
11.10.2020 13:42
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Karadeniz kıyısında bulunan ve Antik Çağ'dan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, güzelliği ile görenleri şaşırtıyor.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Karadeniz kıyısında bulunan ve Antik Çağ'dan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, güzelliği ile görenleri şaşırtıyor. Güzelliği ile mest eden kayalar havadan görüntülendi.
Jeolojik yapısıyla görenleri büyüleyen Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Karadeniz kıyısındaki Pembe Kayaların havadan çekilen görüntüleri met ediyor. Prehistorik buluntu varlığının yanı sıra, Antik Çağ'dan itibaren taş ocağı olarak kullanılan ve Osmanlı Dönemi'nde dikdörtgenler şeklinde kesilerek deniz yoluyla İstanbul'a taşınmış ve mimaride kullanılan Pembe Kayalar Drone Operatörü Hasan Özer tarafından havadan görüntülendi.
Denizin kıyısında ilginç şekilleri ile ilgi çeken kayalıklar vatandaşların akınına uğruyor. Drone ile görüntülenen kayalar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
-İHA-
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