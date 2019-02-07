'Karekodlu Çek Şeffaf Ticaretin Önünü Açıyor'

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KKB – Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'nin ortak çalışmalarıyla 2017 yılında hayata geçirilen Karekodlu Çek Sistemi'yle birlikte, karekodlu çek kullanımı zorunlu hale geldi. Kocaeli Ticaret Odası, Kredi Kayıt Bürosu işbirliğiyle, 'Alacak Riski Yönetiminde Karekodlu Çek Sistemi ve Güncel Gelişmeler Semineri' düzenleyerek, sistemin etkinliğini ve önemini ele aldı.

KAREKODLU ÇEK İLE İLGİLİ KAPSAMLI BİLGİLER

KOTO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen seminere, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar ve meclis üyeleri ev sahipliği yaparken,Kredi Kayıt Bürosu – İş geliştirme Birim Yöneticileri Doğan Yılmaz, Tufan Şener, Kredi Kayıt Bürosu – Pazarlama & İş Geliştirme Yöneticisi Alper Yalçın; "Çekin ülke ekonomisi için önemi, çekle ilgili istatistikler, karekodlu çek ile alacak riskinizi nasıl yönetirsiniz, çek raporları hangi bilgileri içerir, çek raporları nasıl yorumlanır, çek kabul ederken dikkat edilmesi gereken noktalar" konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.

GEZER: TİCARETTE RİSK KAÇINILMAZDIR AMA….

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, çeke duyulan güvenin arttırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen sistemin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Karekod sistemi ile piyasada çeke duyulan güvenin arttırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amaçlanmakla birlikte bu uygulama ile iç piyasaya şeffaflık getirilirken karşılıksız çek sayısının azaltılması ve çek sahtekarlıklarının önüne geçilmesi de hedeflenmektedir. Ticaret hayatında risk kaçınılmazdır; fakat bu riskleri en aza indirmek, bu ve bunun gibi uygulamalar ile birlikte daha fazla mümkün hale gelmektedir" dedi.

939 MİLYAR TL'LİK ÇEK HACMİ

Kredi Kayıt Bürosu – İş geliştirme Birim Yöneticileri Doğan Yılmaz sunumunda şu ifadelere yer verdi, "Çek, ülkemizde ticari hayat için son derece önemli ödeme araçlarından biri olarak yerini korumaya devam ediyor. Diğer ülkelerden farklı olarak vadeli satın alın işlerinde kullanılan çek, vade ve ciro bakımından sermayenin tacirler arasında paylaşımına da hizmet ediyor. Öte yandan ülkemizde yaklaşık 939 milyar TL ile bankacılık sektöründeki kredi hacminin yaklaşık yarısına denk gelen çek hacmi, karşılıksız çek riskinin önlenmesi noktasında alınan önlemlerin ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Karekodlu çek uygulaması 1 Ocak 2017 itibariyle zorunlu hale getirilerek reel sektörün karşılıksız çeke karşı önlem alabilmesi, dolandırıcılık mağduru olmaması ve güvenli ticarette gerekli olan şeffaflık için önemli bir adım atıldı. Karekodlu çek sayesinde, çekin keşidesine ait karekodlu çek raporu alarak, çek keşidecisine ait çek ödeme performansını yansıtan bilgilere ulaşılabiliyor. Keşidecinin kaç adet çek kestiği, bunların ödenip-ödenmediği, arkası yazılan çeklerin olup olmadığı ve varsa da bu çeklerin sonradan ödenip ödenmediği gibi bilgiler işletmelerin finans kararlarını somut bilgiler ışığında vermelerine yardımcı oluyor."

KAREKODLU ÇEK KULLANIMI YÜZDE 97'LERE ULAŞTI

Tufan Şener, Kredi Kayıt Bürosu – Pazarlama & İş Geliştirme Yöneticisi Alper Yalçın ise, karekodlu çek oranının yılbaşı itibariyle yüzde 97 seviyelerine ulaştığını ifade ederek, "2018 yılında 900 milyar TL'nin üzerinde, 21 milyon adet çek keşide edildi. Çekin ticari hayattaki önemi göz önünde bulundurulduğunda güvenli ve şeffaf ticaretin önünü açan Karekodlu Çek Sistemi, ticaret hacminin artırılması ve buna bağlı olarak üretim ve istihdamda artış sağlanması noktasında hayati önem taşıyor. Karekodlu çeke yeni bir özellik olarak eklenen ve 2018 yılının başında devreye alınan Karekodlu Çek Kayıt Sistemi sayesinde ise çeki keşide edip alacaklısına verdikten sonra imza yetkilisini değiştiren kurumların hangi tarihte değişiklik yaptığı, böylelikle çekin yetkili kişi tarafından imzalanıp-imzalanmadığı takip edilebiliyor 2018 yılı sonunda Findeks Karekodlu Çek'e sahip olan kişi sayısı 506 bine, çek yaprak adedi ise 41 milyona ulaştı. 2017 yılının başında çeklerde karekodun zorunlu hale gelmesi ile dolaşımda olan çekler içindeki karekodlu çek oranı 2019 başı itibariyle yüzde 97 seviyelerine ulaştı" ifadelerine yer verdi.