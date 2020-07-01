Karekodu kopyalanmış ikiz çekle dolandırıldılar - Son Dakika

Karekodu kopyalanmış ikiz çekle dolandırıldılar

İZMİR'de, ticaretle uğraşan ortaklar Sevgi K. ve Burak K., Y.Ç. isimli müşterilerinin kendilerinden aldığı mal karşılığında verdiği 65 bin liralık çeki, üzerindeki karekodu okutarak teslim aldı.

İZMİR'de, ticaretle uğraşan ortaklar Sevgi K. ve Burak K., Y.Ç. isimli müşterilerinin kendilerinden aldığı mal karşılığında verdiği 65 bin liralık çeki, üzerindeki karekodu okutarak teslim aldı. Ortaklar, parayı tahsil etmek için bankaya gittiklerinde ise çekin sahte olduğunu öğrendi. Avukat Abdi Yaşar, gerçek çeklerdeki karekodlar kopyalanarak hazırlanan sahte çeklerin piyasaya sürüldüğünü belirterek, vatandaşları 'ikiz çeklere' karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İddiaya göre, firma sahibi Y.Ç., 1 Haziran günü, endüstriyel makine ve hırdavat satışı yapan Sevgi K. ve Burak K.'nin iş yerine gelerek, ürün almak istediğini söyledi. Yapılan satışın ardından paranın bir kısmını bankadan EFT yöntemiyle gönderen Y.Ç., geri kalan 65 bin TL için çek verdi. Yine iddiaya göre, ortaklar çekin üzerindeki karekodu, cep telefonlarından kontrol etti. Bununla da yetinmeyip, banka şubesi ile faktoring firmasını arayarak, çekin gerçek olduğunu doğrulattı. Daha sonra Burak K., bankaya giderek çeki tahsil etmek istedi. Ancak, banka yetkilileri çekin sahte olduğu söyledi.

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'DOLANDIRICILAR DA TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLADI'

İki ortak, Y.Ç.'den şikayetçi olurken, avukat Abdi Yaşar, vatandaşları, 'ikiz çeklere' karşı uyardı. Karekod uygulamasını kullanarak yapılan çek kontrolünün yeterli olmayacağını söyleyen avukat Yaşar, "Teknolojiye herkes gibi dolandırıcılar da uyum sağladı, teknolojik olarak kendilerini geliştirdiler. Karekodu kopyalamak için yüksek bir teknoloji gerekiyor. Bu durum ülkemizde belki ilk değil, ama yargıya taşınan bir olaydır. Kopyalanan çekin kime ait olduğu, imza, keşide yeri, banka, vergi numarası var. Ancak bu çek yine de sahte. Geçmiş dönemlerde karekod kopyalaması yapamıyorlardı. Ancak günümüzde karekodu da kopyalayabiliyorlar. Telefonumuzla çekin üzerindeki karekodu okuttuğumuzda hiçbir sorun çıkmıyor. Ancak bankada sahte olduğu ortaya çıkıyor. Yetkililerin bu konuda daha fazla önlem alması gerekiyor. Çünkü esnafın bu tür dolandırıcılarla başı belada" dedi.

'SADECE KAREKOD KONTROLÜ YETMEZ'

Avukat Yaşar şöyle devam etti:

"Gelinen noktada vatandaşların çek alırken sadece karekodu okutması artık güvenli değil. Çünkü bunun da yeterli olmadığı açıkça ortaya çıktı. Çeki bizzat bankacılara gösterip, teyit almalarını öneriyoruz. Hem maddi olarak mağdur olacağınız gibi hem de sanık olabilirsiniz. Bunun yanı sıra çek koçanı sahibini de arayıp, çekin karşılığının olup olmadığını sorabilirler. Çekin sahibi olan firmanın da dolandırıcılarla ortak çalışabileceği ihtimalini de atlamamak gerekiyor. Çeki veren kişinin bilgilerini belirterek, çeki almanız da olası bir mağduriyet durumunda mahkemeye sunabilirsiniz. Aksi taktirde sanık olarak yargılanabilirsiniz. Eğer karekod olmayan eski tarihli bir çek aldıysanız da bunu mavi veya mor ışığa tutup ortasında bankanın amblemini görmüyorsanız o çek de sahtedir" diye konuştu.


Ortaklar, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karekodu kopyalanmış ikiz çekle dolandırıldılar - Son Dakika

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