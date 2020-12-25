Karen Enerji, en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü oldu - Son Dakika

Karen Enerji, en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü oldu

25.12.2020 11:37
Karen Enerji, en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü oldu, System.String[]

Kipaş Holding'e bağlı Karen Enerji, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yaptığı sıralamada en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü sırada yer aldı.

Kipaş Holding'e bağlı Karen Enerji, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yaptığı sıralamada en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, video uygulaması üzerinden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Kipaş Holding adına ise törene, Kipaş Karen İşletme Müdürü Murat Gökpur katıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine rağmen 6 ana sektörde 10 bin çalışanı ile yatırımlarına devam eden Kipaş Holding, Türkiye ekonomisinin en çok dışa bağımlı olduğu alanlardan biri olan enerjide faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket, Aydın Germencik'te 7, KÇS Aydın şubesi'nde 2, Kiper'de ise 1 olmak üzere toplamda 10 jeotermal santrali işletirken, Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim AŞ'ye ait Karaman'daki Balkusan Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) tesisleriyle ile de yılda yaklaşık 1600 gigavatsaat enerji üretimi gerçekleştiriyor ve toplamda bünyesinde yaklaşık 400 kişiyi istihdam ediyor.

Ayrıca sadece Balkusan Hidroelektrik Barajı ve HES santralleriyle şu ana kadar yılda ortalama 72 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirildi. Aydın ilinde de 2 adet sondaj kulesiyle jeotermal enerji faaliyetlerinde yer alan Karen, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayan en büyük üreticilerden biri konumuna geldi.

Türkiye, Enerji, Aydın, Kipaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karen Enerji, en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi
Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim         
11:52
Son Dakika: Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Son Dakika: Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni dönemin yol haritasına dair mesaj: Meydanı bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni dönemin yol haritasına dair mesaj: Meydanı bırakmayacağız         
11:34
Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi         
11:16
Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti         
10:59
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Yaşlı komşusunu, Yaşlı komşusunu, "Sağlık Bakanlığı çalışanıyım" diyerek teste çağırdı, boş kalan evdeki kasayı çaldı         
10:17
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 11:58:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karen Enerji, en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei