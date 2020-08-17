Karesi 38 bin metrekarelik Millet Bahçesi'yle buluşuyor - Son Dakika

Karesi 38 bin metrekarelik Millet Bahçesi'yle buluşuyor

Karesi 38 bin metrekarelik Millet Bahçesi'yle buluşuyor Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir'e Millet Bahçesi kazandırmak için kolları sıvadı.

Karesi 38 bin metrekarelik Millet Bahçesi'yle buluşuyor

BALIKESİR - Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir'e Millet Bahçesi kazandırmak için kolları sıvadı. Paşaalanı, Toygar ve Maltepe Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan alanda proje çalışmaları tamamlandığında Karesi, 38 bin m2'lik Millet Bahçesi'nde nefes alacak.

Karesi Belediyesi, Paşaalanı, Toygar ve Maltepe Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan alanda Millet Bahçesi projesi yapmak için ihalesini tamamladı. Yaklaşık 38.000 m2 park alanı fonksiyonlu alanda yapılması planlanan, içerisinde bir adet kafeterya, çocuk oyun alanları, macera parkuru, skate park, fitness aletleri, açık spor alanı, koşu ve yürüyüş parkuru ile gençlerimizin vakit geçirebileceği, ders çalışabileceği, Belediye koordinasyonunda düzenlenecek kurslara katılabileceği bir kompleks de bulunan Millet Bahçesi, Karesililerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, gerçekleştirecekleri Millet Bahçesi projesinin kentte kalabalık nüfusa sahip Paşaalanı, Toygar mahallelerinde bulunduğunu, Maltepe mahallesine de sınır olması sebebiyle bu üç mahallenin ve tüm vatandaşların Millet Bahçesi'yle rahat bir nefes alacaklarını ifade etti. İhalesi tamamlanan Millet Bahçesi'nin temelleri kısa sürede atılarak inşasına başlanacak.

Başkan Orkan, "Vatandaşlarımız keyifli vakit geçirecek"

Dünya ve Türkiye'nin korona virüs sürecinden geçtiğini ve bu süreçte insanların rahatlıkla gezerek, vakit geçirebilecekleri geniş alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Orkan, Millet Bahçesi'nin bu ihtiyacı karşılayacağını belirtti. Başkan Orkan, "Büyükşehirlerde temel ihtiyaç bireylerin çıkıp gezebileceği, ailesiyle oturup dinlenebileceği ve spor yapabileceği alanların bulunmasıdır. Kentimiz bu açıdan çok şanslı çünkü zamanında yapılan çalışmalarla çok sayıda parkımız var. Ancak yapacağımız projeyle hemşehrilerimiz hem yeşil alan ve park ihtiyacını karşılarken hem de spor yapabileceği, rahatça yeşil alanlarda ve Millet Kıraathanesi'nde dinlenebileceği bir alanı şehrimize kazandırmış olacağız. 38 bin m2'lik alanıyla Paşaalanı ve Toygar Mahallelerimizde yer alan, Maltepe Mahallemize de sınır olması sebebiyle hem bu üç mahallemizin hem de tüm hemşehrilerimizin rahat bir nefes alacağı bir alan yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Karesi 38 bin metrekarelik Millet Bahçesi'yle buluşuyor

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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karesi 38 bin metrekarelik Millet Bahçesi'yle buluşuyor - Son Dakika
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