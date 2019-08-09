Son Dakika Haberleri: Karesi ailesi bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Karesi ailesi bayramlaştı

1 saat önce

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye personelinin bayramını kutladı.

Karesi ailesi bayramlaştı, System.String[]
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye personelinin bayramını kutladı.

Kurban Bayramı öncesinde personel ile tek tek bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi'nin başkanından başkan yardımcısına, müdüründen saha personeline, büyük bir aile olduğunu söyledi. Karesi personeline aileleri ve yakınlarıyla huzurlu, sağlıklı bayram geçirmeleri dileğinde bulunan Orkan, "Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir" dedi.

Başkan Orkan ayrıca yaptığı açıklamada vatandaşlarında bayramını kutlayarak, "Bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bizlere düşen görev; zenginiyle-fakiriyle, yaşlısıyla-genciyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmek; Milletçe birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği; sevinçte, kederde bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşıldığı günler haline getirebilmektir. İnsanı insan yapan ve bütün erdemlerin birlikte yaşandığı dini bayramlarımızdan birisi olan Kurban Bayramı'nın sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyor. Başta ülkem, değerli hemşerilerim ve tüm İslam alemine huzurlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız kutlu ve mutlu olsun" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR
Dinçer Orkan, Karesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Behzat Ç.'de dikkat çeken "dinozor" göndermesi!
Güzel oyuncu Hande Erçel, Bollywood filminde rol alacak Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı Bakan Soylu, bayram trafiği tedbirlerini denetledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 20:49:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karesi ailesi bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]