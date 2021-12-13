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KARESİ ATATÜRK EVİ'NE ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika

KARESİ ATATÜRK EVİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

13.12.2021 14:02
KARESİ ATATÜRK EVİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

KARESİ ATATÜRK EVİ'NE ZİYARETÇİ AKINI Karesi Belediyesi'nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Karesi Atatürk Evi'ni, bir ayda 8. 779 kişi ziyaret etti.

KARESİ ATATÜRK EVİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Karesi Belediyesi'nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Karesi Atatürk Evi'ni, bir ayda 8. 779 kişi ziyaret etti.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olan Karesi Atatürk Evi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Evin açılması için çok çaba harcadıklarını belirten Orkan, Atatürk Evi'ni herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi. Karesi Atatürk Evi'nin görülmeye değer ender yerler arasında olduğunu anlatan Başkan Orkan, "Atamızın doğduğu evin benzerini yapmak ve geleceğe armağan etmek, her şeyden önce Kuva-yi Milliye Şehir Karesi'ye yakışırdı. Bir ay önce açılan evimizi yaklaşık 9 bin kişinin ziyaret etmesi bizleri onurlandırdı. Evimizin kapıları, Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıktır. " dedi.

Atatürk Evi'nin Kıaresi'ye kazandırmasının pek çok açıdan önemli olduğunu belirten Başkan Orkan, evin geçmiş kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasında bir bağ oluşturması açısından önemine değindi.

Karesi Atatürk Evi'ne toplumun tüm kesimleri ilgi gösterirken, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş koşullarına ve Atatürk ün mücadelesine duyulan ilgi dikkat çekti.

KARESİ ATATÜRK EVİ'NDE NELER VAR?

Karesi Atatürk Evi hakkında bilgiler veren Başkan Orkan müzede bulunan bölümleri şöyle sıraladı:

Bahçesinin öğrencilerimizin etkinlik ve törenleri için uygun planlanması ile birlikte, İçerisinde: Atatürk ve Milli Mücadele ve Devrimleri, Atatürk ün Doğa Sevgisi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk ün Balıkesir Ziyaretleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuva-yi Milliye Odası, Gösterim Odası, Kütüphane ve Özçekim Odası gibi bölümler bulunmaktadır. İnanıyoruz ki Karesi Atatürk Evi yaşayan, canlı bir mekan olacaktır. Dilerim Karesi Atatürk Evi sayesinde Balıkesirimize ve Karesimize mütevazi de olsa değer katmayı başarmış oluruz ve sizlerin teveccühüne nail olmuş oluruz. "

KARESİ ATATÜRK EVİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Mustafa Kemal Atatürk, Dinçer Orkan, Balıkesir, Selanik, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum KARESİ ATATÜRK EVİ'NE ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika


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