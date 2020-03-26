Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan: "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" - Son Dakika
Son Dakika Yerel Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan: 'Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' - Son Dakika

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan: "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın"

6 saat önce

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan: "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla kentteki temizliği ve hijyeni sağlarken;

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan: "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın"

BALIKESİR - Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla kentteki temizliği ve hijyeni sağlarken; vatandaşların bilinçli hareket etmesi, salgından korunması ve ihtiyaçlarının sağlanması adına yapılması gerekenleri de kısa sürede yaparak sosyal sorumluluk anlamında örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Karesi Belediyesi, Başkan Dinçer Orkan'ın önderliğinde, her zaman uyguladığı merkezine insanı alan belediyecilik anlayışını ülkemizin koronavirüsle mücadele ettiği bu hassas dönemde vatandaşlarına daha çok hissettiriyor.

Başkan Orkan'dan ekiplere teşekkür

Karesi Belediyesi, Başkan Dinçer Orkan'ın her sabah gerçekleştirdiği toplantıların ardından kentte koronavirüs salgını riskine karşı yoğun çalışmalarda bulunuyor. Ekipler bir yandan kentin hijyeni için çalışırken; özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 65 yaş üstü vatandaşların isteklerin ve taleplerinin karşılanması adına da gayretli çalışmalarda bulunuyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bu hususlarda yoğun çalışma içerisinde bulunan ekipleri ziyaret ederek "Gerçekleştirilen çalışmalardan ve vatandaşların memnuniyetinden dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Günde ortalama 500 çağrı

Başkan Dinçer Orkan, günde ortalama 500 çağrıya yanıt veren İletişim Merkezi ile Karesililerin taleplerini hızlı bir şekilde karşıladıklarını belirtti. Başkan Orkan, Karesi Kaymakamlığı koordinasyonuyla yürütülen Vefa Destek Grubu'ndan gelen taleplerle birlikte bu sayıların önemli ölçüde arttığını sözlerine ekledi.

Karesi'de her yer kontrol altında

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın koordinasyonuyla Zabıta ekipleri şehirdeki işyerleri, berberler, istirahat ve eğlence yerleri, restaurant, aperatif yiyecek satışı olan yerleri ve marketleri denetleyerek alınan kararların tebliği ve bu kapsamdaki kontrolleri ivedilikle yapıyor. Bu kapsamda ilçede bulunan ve koronavirüs salgını riskine karşı vatandaşların bir arada bulunduğu 120 adet işyeri, berber, kuaför ve güzellik salonları, merkez ve kırsal mahallelerdeki 712 umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. İlçede bulunan 220 adet markete 09.00 ile 21.00 saatleri arasında marketin büyüklüğüne göre belirtilen sayıda insanı içinde bulundurarak çalışması gerektiği aktarıldı. Bu hususlarla 7/24 çalışma esasına uygun çalışan Zabıta ekipleriyle koronavirüs salgını riskine karşı alınan tedbirlerin denetlenmesini önemsediklerini belirten Başkan Orkan, bu hususta hassasiyetle çalışma gösteren görev başındaki tüm ekiplerin bilinçli şekilde çalışmalarını isteyip topluma örnek olmalarını söyledi.

Vatandaşın talebini ulaştırdı

Başkan Dinçer Orkan, zaten rutin olarak devam eden temizlik çalışmalarının koronavirüs salgını riski nedeniyle daha büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren ekiplere teşekkür etti. Ekipler bu hafta mahalle yol dezenfeksiyonlarının yanı sıra vatandaşların sıkça kullandığı ilçedeki 14 kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfeksiyonu, 19 Aile Sağlık Merkezi, 70 muhtarlık, 84 eczane ve 6 okulun dezenfeksiyonu ile 18 pazar yeri dezenfeksiyonu, 151 camii ve cem evi dezenfeksiyonu, 273 park ve çocuk oyun gruplarının dezenfeksiyonu, 27 mahalledeki tüm otobüs duraklarının dezenfeksiyonu, 15 bin 938 çöp konteyner ve yer altı konteyner dezenfeksiyonunu ve 51 ambulans ve hizmet aracının dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla 519 vatandaşa sosyal yardım kartları teslim edildi ve Karesi Kaymakamlığımız tarafından yürütülen Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan gelen talepler hızlıca karşılandı. Birimden aldığı bilgilerin ardından ekiplerle birlikte İletişim Merkezi'ne talepte bulunan bir vatandaşa ihtiyaçlarını ulaştıran Başkan Orkan, böylece sahada gerçekleştirilen çalışmaları da inceleme imkanı buldu.

Başkan Orkan, "Deneyimlerini kentimizin güzel yarınlarında kullanmak istiyoruz"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 'kıymetli büyüklerimizin deneyimlerini kentimizin güzel yarınlarında kullanmak istiyoruz' diyerek 65 yaş üstü vatandaşlara da çağrıda bulundu. Orkan, "Kıymetli büyüklerimizin deneyimlerini kentimizin güzel yarınlarında kullanmak istiyoruz. Ancak bunun için bu hassas dönemde büyüklerimizin ve tüm insanların sağlığı için özellikle 65 yaş ve üstü kıymetli büyüklerimizin evde kalmalarına ihtiyacımız var. Bunun dışında biz tüm hemşehrilerimize "EVDE KAL" çağrılarımızı yapıyoruz. Ekiplerimizle kamu kurum kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, toplu taşıma merkezi, duraklar, parklar gibi hemşehrilerimizin sıklıkla bulunduğu yerler başta olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm yerleri dezenfekte etmek adına çalışmalarımızı sürdürürken bizlere ve Karesi Kaymakamlığımızın koordinasyonuyla yürütülen Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen tüm ihtiyaç ve talepleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Biz, hemşehrilerimizin sağlığı için ekiplerimizle özverili çalışmalarımızı sürdürürken tek isteğimiz hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Dinçer Orkan, Karesi, Sabah, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: "Oğlum bunun içinden harçlık alın" Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti         
22:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi         
22:38
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor         
22:07
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü         
22:03
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi         
21:58
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek         
21:50
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım         
21:47
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
21:44
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti         
21:27
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak         
20:59
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü         
20:53
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı         
20:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi         
20:29
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı         
20:28
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?         
20:14
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi         
20:08
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı         
20:04
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz         
20:02
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz         
19:29
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı         
19:19
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor         
19:18
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı         
19:06
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu         
18:51
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı         
18:42
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü         
18:37
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 23:18:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan: "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]