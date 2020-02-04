Karesi Belediye Meclisi'den ahde vefa - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karesi Belediye Meclisi'den ahde vefa - Son Dakika

Karesi Belediye Meclisi'den ahde vefa

6 saat önce

Karesi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında Karesi'deki iki caddeye vefat eden eski Belediye Başkanlarından Sabri Uğur ve Ticaret Borsası Başkanı ve işadamı Faruk Kula'nın isimlerini verdi.

Karesi Belediye Meclisi'den ahde vefa, System.String[]

Karesi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında Karesi'deki iki caddeye vefat eden eski Belediye Başkanlarından Sabri Uğur ve Ticaret Borsası Başkanı ve işadamı Faruk Kula'nın isimlerini verdi.


Karesi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından yoklama yapıldı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığında yapılan toplantıda komisyonlardan gelen evraklar oylandı. Mecliste görüşülen konular ise görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Toplantıda Karesi'deki iki caddeye vefat eden eski Belediye Başkanlarından Sabri Uğur ve Ticaret Borsası Başkanı ve işadamı Faruk Kula'nın isimlerinin verilmesi önerisi görüşüldü.


Oybirliği ile Dereboyu Caddesi'ne Sabri Uğur'un, Eski Kepsut Caddesi'ne ise Ticaret Borsası ve şehrin önde gelen iş adamlarından rahmetli Faruk Kula'nın isminin verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal tarafından meclis üyelerine müdürlüğün geçtiğimiz 5 sene ile önümüzdeki yıllarda Karesi'ye yaptığı ve yapacağı yatırımları anlatan bir sunum gerçekleştirildi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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