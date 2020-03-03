Karesi Belediye Meclisi şehitleri andı - Son Dakika
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Karesi Belediye Meclisi şehitleri andı

7 saat önce

Karesi Belediye Meclisinin toplantısında İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler anıldı.

Karesi Belediye Meclisi şehitleri andı, System.String[]

Karesi Belediye Meclisinin toplantısında İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler anıldı.


Karesi Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığında yapıldı. Yoklamanın ardından İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerin isimleri tek tek okunurken, meclis üyeleri tarafından "Burada" karşılığı verildi. Suriye'de şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Türk bayraklarıyla donatılan meclis toplantısında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Suriye'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.


Toplantıda ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisin'de 4 parti tarafından yapılan ortak açıklama okundu. Şehitlerin anılmasının ardından meclis gündemi görüşüldü. Komisyonlardan gelen maddelerin görüşüldüğü ve meclise sunulan maddelerin komisyonlara havale edildiği toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin'in meclis üyelerine yaptığı sunum ardından sona erdi. - BALIKESİR

Dinçer Orkan, Karesi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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