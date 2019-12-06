Karesi Belediye Meclisinden hatıra ormanı

Karesi Belediye Meclisi Hatıra Ormanı, Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve meclis üyelerinin katılımıyla açıldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti İlçe Başkanı Sezai Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, AK Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Baysal ve meclis üyelerinin katılımıyla 2. Sakarya Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, fidan dikildi.

Burada konuşan Orkan, toplumun tüm kesimlerinin fidan dikmesi için projeler üreteceklerini söyledi.

Bu kapsamda başlatılan "Her bebeğe bir fidan" projesinin sürdüğünü hatırlatan Orkan, "Projemiz, fidan dikimi ile da anlamlı hale gelecek. Yavrularımızın isimleri inşallah bu ağaçlarla birlikte büyüyecek. Bu ilçede bundan sonra doğan her çocuğun bir ağacı olacak. Böylelikle gelecek nesillere daha yeşil bir Karesi bırakmanın da adımlarını atmış olacağız." diye konuştu.