Karesi Belediyesi araç parkını güçlendiriyor - Son Dakika

Karesi Belediyesi araç parkını güçlendiriyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Fen İşleri Müdürlüğüne 4, Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne ise 2'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe 18 aracı belediyeye kazandırdıklarını bildirdi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Fen İşleri Müdürlüğüne 4, Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne ise 2'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe 18 aracı belediyeye kazandırdıklarını bildirdi.

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Göreve başladıkları bir yılı aşkın süredir daha güçlü bir Karesi Belediyesi için çalıştıklarını belirten Orkan, öncelikli hedeflerinin hizmetlerde kullanılan kiralık araçlardan kurtularak belediye mülkiyetindeki araçlarla hizmet vermek olduğu belirtti.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne alınan 2 kamyon ve 2'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe 18 çöp kamyonunun hizmete alındığını duyuran Orkan, şunları kaydetti:

"Karesi Belediyesi, Balıkesir'de bulunan 20 ilçenin en yüksek nüfusu olan ilçesi. Böyle bir belediyenin de güçlü bir belediye olması için araç parkının da güçlü olması gerektiğini düşündük. Bununla ilgili çalışmalarında meyvesini almaya başladık. Bugün 4 tane Fen İşlerine hafriyat kamyonu aldık. Fen İşlerinde yol yapım ve tamiratlarında ekiplerimiz daha hızlı işlerini yapacak. Fen İşlerimize daha sonrasında iş makine alımları da yapmayı planlıyoruz. Karesi'ye layık ve yakışan, güçlü bir Fen İşleri Müdürlüğümüz olsun istiyoruz."

Dinçer Orkan, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karesi Belediyesi araç parkını güçlendiriyor - Son Dakika
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