Karesi Belediyesi araç parkını güçlendiriyor - Son Dakika

- Karesi Belediyesi araç parkını güçlendiriyor

Karesi çöpünü kendi araçlarıyla toplayacak

Karesi Belediyesi'nde kiralık araç dönemi bitiyor

BALIKESİR - Karesi Belediyesi bundan sonra kendi araçlarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Fen İşleri Müdürlüğü'ne 4, Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ise 2'si Çevre Bakanlığından hibe 18 aracı belediyeye kazandırdıklarını söyledi. Başkan Orkan, "Daha güçlü ve daha iyi bir Karesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Karesi Belediyesi ilçenin ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve tasarruflu çözüm sağlamak için araç ve ekipman parkını güçlendirmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne alınan 2 kamyon ve 2'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe toplam 18 çöp kamyonu hizmete alındı. Karesi Belediyesi araç ve hizmet kiralama yöntemiyle sürdürülen çalışmalarını kısa sürede sonlandırarak, kendi araçlarıyla hizmet vermeyi planlıyor.

Hedef belediye mülkiyetindeki araçlarla hizmet

Göreve başladıkları bir yılı aşkın süredir daha güçlü bir Karesi Belediyesi için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, öncelikli hedeflerinin hizmetlerde kullanılan kiralık araçlardan kurtularak belediye mülkiyetindeki araçlarla hizmet vermek olduğu hatırlattı. Bunun adımlarını bir bir attıklarını ifade eden Orkan, "Karesi Belediyesi, Balıkesir'de bulunan 20 ilçenin en yüksek nüfusu olan ilçesi. Böyle bir belediyenin de güçlü bir belediye olması için araç parkının da güçlü olması gerektiğini düşündük. Bununla ilgili çalışmalarında meyvesini almaya başladık. Bugün 4 tane Fen İşlerine hafriyat kamyonu aldık. Fen İşlerinde yol yapım ve tamiratların da olsun ekiplerimiz daha hızlı işlerini yapacak. Fen İşlerimize daha sonrasında iş makine alımları da yapmayı planlıyoruz. Karesi'ye layık ve yakışan, güçlü bir Fen İşleri Müdürlüğümüz olsun istiyoruz" dedi.

Çöp kamyonlarında kiralık dönemi bitiyor

Fen İşleri Müdürlüğü haricinde Çevre ve Temizlik İşleri Müdürülüğünün araç parkını da güçlendirdiklerini belirten Başkan Orkan, "Yanımızda 2 adet çöp kamyonu var. Çöp kamyonlarımızın 2'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibesi. Bu konuda da başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere bakanlık nezdinde bunları bize sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bu iki kamyonun haricinde 16 tane daha çöp kamyonu aldık. Önümüzdeki aylardan itibaren herhangi bir kiralık aracımız olmadan kendi çöplerimizi toplar hale geleceğiz. Çalışan ekip zaten belediyemizin ekibi. Araçlarda belediyemizin olacak. Böylece gücümüze güç katacağız. Daha güçlü ve daha iyi bir Karesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Değerlisiniz Çünkü Karesi'desiniz diyorum" şeklinde konuştu.

İş güvenliğine uygun çöp kamyonları

Karesi Belediyesinin yerli üretim kamyonları tercih ettiğini belirten Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, aynı zamanda çöp kamyonları tercih edilirken işgüvenliğine de önem verdiklerini söylediler. Yeni çöp kamyonlarının sensörlü olduğunu ve geri geri gidemediğini belirten yetkililer, kamyonların 30 kilometre hızı da geçemediğini ifade ettiler.