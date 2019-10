Karesi Belediyesi E-Spor takımı kurdu

Son yıllarda gençler arasında yükselen trendler arasında yeralan E- Spor'un Balıkesir'deki öncüsü Karesi Belediyesi oldu. Karesi Belediye spor bünyesinde kurulan e-spor takımı Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından kurulan liglerde ve düzenlenen turnuvalarda boy gösterecek.



Karesi Belediyesi, Karesi Belediyespor bünyesinde E-Spor Takımı oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde yapılan turnuvayla takıma seçmeler yapılırken, kurulan takım Çanakkale Armina Game Center'da Logitech ve Çanakkale Belediyesinin sponsorluğunda düzenlenen CS: GO 5v5 offline turnuvasında ilk şampiyonluğunu alarak büyük ödülün sahibi oldu. Karesi Belediyespor E-Spor Takımı Sorumlusu Erdem Eryılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın gençlere verdiği değeri başka bir boyuta taşıdığını söyledi.



Geleneksel kulüpler yüzünü E-Spor'a çevirdi



Başkan Orkan'ın destekleriyle e-spor takımını kurduklarını söyleyen Eryılmaz, "Her ailenin, her gencin aslında içinde bulunduğu dijital çağa ayak uydurma çabasında önemli bir yeri olan e-spor un bilinçli bir şekilde yapılması için yepyeni bir proje üretildi. E-spor artık bilgisayar karşısında saatlerce oyun oynamak olmadığı, diğer spor dalları gibi bir kategoride değerlendirildiği günlere geldik. Pazar payının çok ciddi rakamlara ulaşmasından dolayı artık geleneksel spor kulüpleri ve yatırımcılar artık yatırımlarını e-spora yapmaya başladı. Yükselen trende ayak uyduran Karesi Belediyesi olarak CS: GO ve League of Legends oyunlarında takım kurarak, sahada biz de varız" dedi.



Karesi Belediyespor ismini daha çok duyacağız



E-spor oyuncularının çalışmalarını sadece bilgisayar başında değil, sosyalleşerek takım halinde Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde yüzme ve fitness programlarıyla da devam ettiğini belirten Eryılmaz, "Sporcularımız tesislerimizde yaptıkları antrenmanlarla da vücutlarını dinç ve zinde tutmaya çalışıyor. Takım olarak Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından kurulan liglerde takım olarak boy göstereceğiz. İlk katıldığımız turnuvada şampiyonluk elde ettik. Başarımızı arttıracağız. Karesi Belediyespor ismini ilerleyen günlerde daha da sık duyacağız" diye konuştu. - BALIKESİR