Karesi Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Balıkesir'de, Karesi Belediyesi ekipleri birkaç gündür kenti etkisi altına alan karla mücadele çalışmaları kapsamında yol açma ve tuzlama çalışmaları yanında ihtiyaç sahiplerine gıda, yolda kalanlara kumanya yardımında bulundu.

Sokak hayvanları için de bazı noktalara yiyecek bırakıldı.

İlçede kapalı olan 10 kırsal mahalle yolu, yapılan çalışmalar neticesinde yeniden ulaşıma açıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de olası ağaç devrilme ya da kırılmalarında müdahale ediyor.

Belediye ekipleri tarafından kar yağışları nedeniyle evlerinden çıkamayan yardıma muhtaç, yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara temel gıda paketleri dağıtıldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde koordine etti.

Orkan, "Ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor ve her türlü olumsuzluğa karşı hazır bulunmaya devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın karın olumsuzluklarından etkilenmemesi, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için büyük bir gayret ve özveri ile gece gündüz kesintisiz çalışan kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız her türlü taleplerini ve isteklerini 444 99 10 İletişim Merkezine 24 saat boyunca ulaşabilirler." ifadesini kullandı.