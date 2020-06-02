Karesi Belediyesi esnafın iş yerlerini dezenfekte etti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karesi Belediyesince "Yeni normale" giriş sürecine başlayan esnafın iş yerleri dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre belediye ekipleri, alışveriş yapacak vatandaşlar ve iş yeri çalışanlarının sağlığı gözetilerek geçici süre ile kapanan iş yerlerini dezenfekte etti.

İlk etapta berberler ve kuaförlerin dezenfekte işlemlerini yapan ekipler, yeni düzenlemeyle birlikte faaliyete geçen iş yerlerinin de dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

İş yerlerinin dezenfekte edilmesinden dolayı memnun olan esnaf, Karesi Belediye Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a teşekkür etti.