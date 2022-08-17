Karesi Belediyesinin "Anneliğe Hazırlık Eğitimi" başladı - Son Dakika
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Karesi Belediyesinin "Anneliğe Hazırlık Eğitimi" başladı

17.08.2022 10:59
Karesi Belediyesinin "Anneliğe Hazırlık Eğitimi" başladı

Karesi Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile anne adaylarına yönelik Anneliğe Hazırlık Eğitimi'ne başladı.

Karesi Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile anne adaylarına yönelik Anneliğe Hazırlık Eğitimi'ne başladı.

Dört hafta sürecek programda, anne adaylarına gebelik ve doğum süreçleri ile doğum sonrası süreç eğitimleri verilecek.

Uzmanlar Elif Erkanlı, Güldenur Kayabaşı ve Dilara Erişen tarafından verilecek eğitimler sonunda anne adaylarına hastane çıkışı, bebek battaniyesi, bebek çantası ve ateş ölçer hediye edilecek.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, konuyla ilgili açıklamasında, anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirebilmeleri amacıyla eğitimler verdiklerini bildirdi.

Karesili kadınların toplumsal ve ekonomik refahlarının Karesi'nin ve Balıkesir'in büyümesinde önemli rol oynadığına dikkat çekenn Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımızı eğitim ve sağlıkta geliştirmek birey olarak onları güçlendirmek, kendi yaşamlarıyla ilgili özgüven sahibi, hayatlarına karar veren eğitimli bireyler yapmak bizim en önemli hedefimizdir. Sağlıklı toplum, sağlıklı anne, sağlıklı ve huzurlu bir aile ile olabiliyor. Bilinçli anne demek; bilinçli toplum, iyi yetişmiş bir nesil demektir. Her şeyin eğitim ile başladığı düşüncesinden yola çıkarak devam ettirdiğimiz bu projenin örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Projenin sürdürülebilir olmasını da önemsiyorum."

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Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Karesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karesi Belediyesinin 'Anneliğe Hazırlık Eğitimi' başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karesi Belediyesinin "Anneliğe Hazırlık Eğitimi" başladı - Son Dakika
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