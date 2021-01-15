Karesi Belediyesi kar yağan kırsal mahallelerde çalışmaları sürdürüyor - Son Dakika

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kolların kapanmaması için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Ana arterleri ve ulaşım yollarını sürekli açık tutmak için çalışmalar yapan ekipler, buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları da yapıyor.

Ekipler, Kabakdere, Beyköy, Ovacık, Deliklitaş, Yeniceiskender, Yaylacık, Büyükpınar, Üçpınar, Kavaklı, Ortaca, Tatlıpınar, Şamlı, Boğazköy, Toybelen, Hisaralan, Yeroluk, Düzoba, İbirler, Davutlar, Çaypınar, Yaylabayır, Çanacık, Yeşilova ve Taşkesiği mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.