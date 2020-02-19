Karesi Belediyesi kendi elektriğini üretecek - Son Dakika
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Karesi Belediyesi kendi elektriğini üretecek

13 dakika önce

Davutlar Mahallesi'nde 1 mw gücünde güneş enerji santrali kurma izinlerini alan Karesi Belediyesi kendi enerjisini üretecek.

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Davutlar Mahallesi'nde 1 mw gücünde güneş enerji santrali kurma izinlerini alan Karesi Belediyesi kendi enerjisini üretecek. AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ile birlikte santralin kurulacağı bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Kuracağımız santral ile hem belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacağı, hem de fazladan ürettiğimiz elektrik ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz" dedi.


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES) için geri sayım başladı. Davutlar Mahallesinde 1 mw gücünde güneş enerji santrali kurma izinlerini alan Karesi Belediyesi kendi enerjisini üretecek. Fazla ürettiği enerjiyi ise satacak olan Karesi Belediyesi kendisine ek gelir kapısı açmış olacak. AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Davutlar Mahallesi Muhtarı Zeki Engin ile birlikte santralin kurulacağı bölgede incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediyenin kendi enerjisini üreteceğini söyledi.


Başkan Orkan,"Karesi'nin güçlü bir belediye olmasını istiyoruz"


Santralin kurulum çalışmalarına kısa sürede başlayarak faaliyete geçirmek istediklerini söyleyen Başkan Orkan, Karesi Belediyesi'ne gelir getirici çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yeşil Enerji olarak da adlandırılan güneş enerjisinin çevreci olmasının da önemine vurgu yapan Başkan Orkan, "Güneş Enerjisi Santralinin 1-2 yıl yatırım maliyetleri var. Ama 3. ve 4. yıldan sonra belediye bundan gelir elde etmeye başlayacak. Yani biz, bizden sonrasını da düşünerek hareket ediyoruz. Biz sadece kendi dönemimizi düşünmüyoruz, bizden sonrasında da belediyenin güçlü bir belediye olmasıyla ilgilidir bu çabamız" dedi.


Milletvekili Çelik'ten destek


Milletvekili Adil Çelik'te Karesi Belediyesi'nin GES çalışmalarının diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini belirterek, her türlü çalışmada desteğe hazır olduğunu söyledi. Çelik, Karesi Belediyesinin diğer gelir getirici çalışmaları hakkında da Başkan Orkan'dan bilgi aldı. Orkan'a yapılan çalışmalarla ilgili teşekkür eden Çelik, AK Partili belediyelerin proje ve çalışmalarıyla örnek olmaya devam ettiğini belirtti. - BALIKESİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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