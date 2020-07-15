Karesi Belediyesi'nden 15 Temmuz fotoğrafları sergisi - Son Dakika

Karesi Belediyesi'nden 15 Temmuz fotoğrafları sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'de, Karesi ilçesinde "Milli İradenin Gücü" fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'de, Karesi ilçesinde "Milli İradenin Gücü" fotoğraf sergisi açıldı.

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Karesi Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanında açılan sergide ajansların çektiği fotoğraflarla birlikte, darbe girişimi sonrasında Balıkesir'deki demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı.

36 fotoğrafın yer aldığı sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sergisinin açılışına AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Karesi Belediyesi Başkan Vekili Muhiddin Diker, Başkan Yardımcıları Uğur Türkmen ile Şaban Akkol, MHP Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ve AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram ile vatandaşlar katıldı.

Balıkesir, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karesi Belediyesi'nden 15 Temmuz fotoğrafları sergisi - Son Dakika
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