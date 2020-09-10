Karesi Belediyesi'nden halk sağlığı için e-konferans serisi - Son Dakika

Karesi Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında pandemi nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşların karşılaştığı sağlık sorunlarının başlarında gelen 'Sağlıklı Beslenme ve Obezite' konusunda interaktif e-konferans düzenlerken, 'Stres Yönetimi' konusunda da konferansa hazırlanıyor.

Sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalara önem veren Karesi Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası kutlamaları kapsamında e-konferanslar düzenliyor. Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşların yaşadıkları önemli sorunların ele alındığı ve vatandaşların cevaplarını merak ettikleri soruları iletebildikleri e-konferanslardan ilki gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Karaca Sivrikaya ve Sağlık İl Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Fatma Özcan'ın katılımlarıyla düzenlenen konferans belediyenin Facebook hesabından canlı yayınlandı. İnteraktif canlı yayında vatandaşlar merak ettikleri soruları sosyal medya üzerinden uzmanlarına sorma imkanı buldu.

Pandemi sürecinde stres e-konferansı

Karesi Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında yine pandemi döneminin en önemli sorunları arasında yeralan 'Stres' konusunu ele alacak. 'Stres Yönetimi' konulu konferans 11 Eylül Cuma günü saat 20.30'da yine Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Psikiyatırlarından Uzman Doktor Cihad Yükselir ve İl Sağlık Müdürlüğü Psikologlarından Uzman Murat Buğa'nın katılacağı e-konferansta vatandaşların merak ettiği sorularda cevap bulacak. - BALIKESİR