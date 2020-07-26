Karesi Belediyesi'nden mahallenin maskotuna köpek evi - Son Dakika

Karesi Belediyesi'nden mahallenin maskotuna köpek evi

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ege mahallesinde sokakta yaşayan köpeğe muhtarın başvurusu üzerine Karesi Belediyesi köpek evi yaptırdı.

Karesi Belediyesi'nden mahallenin maskotuna köpek evi, System.String[]

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ege mahallesinde sokakta yaşayan köpeğe muhtarın başvurusu üzerine Karesi Belediyesi köpek evi yaptırdı.

Ege Mahallesi sakinleri tarafından bakımı yapılan sokak köpeği Pamuk için Karesi Belediyesi tarafından geri dönüşüm malzemelerinden yapılan köpek kulübesi, Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker tarafından Mahalle Muhtarı Sema Ak'a teslim edildi.

Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Belirlenen bölgelere sokak hayvanları için barınak ve mama bırakan Karesi Belediyesi son olarak Ege Mahallesi sakinleri tarafından sahip çıkılarak bakımları yapılan Pamuk isimli sokak köpeği için köpek kulübesi yaptı. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan köpek kulübesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker tarafından Mahalle Muhtarı Sema Ak'a teslim edildi.

Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın Sokak hayvanlarına karşı hassasiyetini dile getiren Diker, Karesi Belediyesi olarak her zaman sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını söyledi. Muhtar Ak'ta desteklerinden ötürü Başkan Orkan'a teşekkür etti.

Geri dönüşüm malzemelerinden hayvan evleri

Karesi Belediyesi ilçenin belirlenen bölgelerine ve talepler doğrultusunda sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere köpek ve kedi evleri bırakıyor. Köpek ve kediler için Karesi Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kulübeler, geri dönüşüm malzemelerinden üretiliyor. Vatandaşlar tarafından çöplere bırakılan tahta eşyalar veya lastikler ekipler tarafından sokak hayvanları için eve dönüştürülüyor.

Belediyeden halka davet

Özellikle hava şartlarının sokak hayvanlarını zorladığı yaz aylarında Karesi Belediyesi tarafından belirlenen beslenme noktalarına sokak hayvanları için kuru mama ve su bırakılıyor. Karesi Belediyesi yetkilileri, Karesi İlçesi'nde yaşayan herkesi evlerinin önlerine sıcak yaz günlerinde bir kap su ve bir miktar yiyecek bırakmaya davet ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Karesi, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karesi Belediyesi'nden mahallenin maskotuna köpek evi - Son Dakika
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