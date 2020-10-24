Karesi Belediyesi'nden Taşkesiği Mahallesi'ne sosyal tesis - Son Dakika

Karesi Belediyesi'nden Taşkesiği Mahallesi'ne sosyal tesis

24.10.2020 09:17
Karesi Belediyesi'nden Taşkesiği Mahallesi'ne sosyal tesis, System.String[]

Balıkesir Karesi ilçesinin her noktasına eşit hizmet götüren Karesi Belediyesi tarafından Taşkesiği Mahallesi'nde yapılan ve içerisinde köy konağı, muhtarlık ile doktor odası bulunan sosyal tesis hizmete girdi.

Balıkesir Karesi ilçesinin her noktasına eşit hizmet götüren Karesi Belediyesi tarafından Taşkesiği Mahallesi'nde yapılan ve içerisinde köy konağı, muhtarlık ile doktor odası bulunan sosyal tesis hizmete girdi.

Karesi Belediyesi ilçenin her noktasına eşit hizmet götürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatlarıyla Taşkesiği Mahallesi'nde yapılan ve içerisinde köy konağı, muhtarlık ile doktor odası bulunan sosyal tesis hizmete girdi. Açılış törenine AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Karesi İlçe Müftüsü Fahri Sağlık, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

"Merkez kırsal ayrımı yapmıyoruz"

Açılış töreninde konuşan Başkan Dinçer Orkan, tüm Karesi'ye eşit hizmet götürdüklerini söyledi. Merkez ve kırsal ayrımı yapılmadığını belirten Başkan Orkan, "Merkezde ne yapılıyorsa, kırsal mahallelerimizde aynı hizmeti görmesi için Karesi Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bizim 70 mahallemizin 43 tanesi daha önce köy olan kırsal yerleşim yerleri. Biz belediye olarak bu mahallelerimizin taş işleri olsun, yolları olsun her türlü çalışmalarını yapıyoruz. Onun haricinde de köy konağı ve muhtarlık ile sağlık ekipleri için çalışma alanları yapıyoruz. Bu binamızın yandaki odayı da misafirlerimizin kalabileceği bir yer yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte elimizden gelen çalışmaları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Hizmetler ayrım olmadan gelecek"

Başkan Orkan'ın ardından AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran konuştu. Taşkesiği'nin merkeze en uzak köy olduğunu söyleyen Başaran, "Köyümüzün iki arada bir derede kalmış yapısı vardı. Ama AK Partili belediyeler ile hizmetler gelmeye başladı. Köy konağımız doktorlarımız geldiği zaman muayene edebileceği bir yer. Muhtarımızın hizmet vereceği, misafirlerin ağırlanacağı bir yer oldu. Bu hizmetler AK Parti sayesinde, vekillerimizin gayretleri ve belediyelerimizin çalışmalarıyla ulaşıyor. Hizmetler ayrım olmadan gelmeye devam edecek. Tüm sorunlar sırasıyla hallolacak" şeklinde konuştu.

"Hizmet siyaseti yapıyoruz"

Son olarak AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey söz aldı. Yeni binanın hayırlı olmasını dileyen Canbey şöyle konuştu: "İl başkanımız bu köyden çıktı. Balıkesir'e yön veren insanlar bu köyümüzden çıkmış. Benim hanımım da Seyitler Köyü'nden. Bende kısmen bu köylü sayılırım. AK Partimizin ve Cumhurbaşkanımızın önemli bir sözü var. Söz söyleyen değil hizmet veren bir anlayışın temsilcileriyiz. Birileri sürekli algı siyaseti ile siyaset yapıyor. Ama görüyorsunuz her gittiğimiz yere hizmet götürüyoruz. Dinçer başkanımıza da bu hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum".

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde yeni binanın açılışı yapıldı. - BALIKESİR

Karesi Belediyesi'nden Taşkesiği Mahallesi'ne sosyal tesis
Karesi Belediyesi'nden Taşkesiği Mahallesi'ne sosyal tesis
Karesi Belediyesi'nden Taşkesiği Mahallesi'ne sosyal tesis
Karesi Belediyesi'nden Taşkesiği Mahallesi'ne sosyal tesis
Karesi Belediyesi'nden Taşkesiği Mahallesi'ne sosyal tesis
Karesi Belediyesi'nden Taşkesiği Mahallesi'ne sosyal tesis

Balıkesir, Muhtarlık, AK Parti, Karesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karesi Belediyesi'nden Taşkesiği Mahallesi'ne sosyal tesis - Son Dakika

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