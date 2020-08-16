Karesi Belediyesinden sokak hayvanlarına atık malzemelerden yuva - Son Dakika

Karesi Belediyesi ekiplerinin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı kedi ve köpek kulübeleri, sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplere bırakılan eşya, lastik ve kumaşları kullanarak kedi ve köpekler için barınaklara dönüştürüyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evsel atıklarını değerlendirdiklerini belirterek, "Diyelim çöpe bir televizyon dolabı atılıyor. Biz bu televizyon dolabını elimizdeki malzemeler ile dönüştürüp mükemmel bir kedi köpek evi yapıyoruz. Bununla ilgili olumlu geri dönüşler aldık." dedi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Tayfun Özergen de Paşaalanı Sefaköy mevkisindeki şantiye deposuna getirilen malzemelerin işlenerek sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüldüğünü bildirdi.

Özergen, "Geri dönüşüm malzemelerinden palet, ahşap dolap, halıfleks tarzı malzemelerden sokak hayvanları için kedi, köpek kulübesi, kuş yuvası yaparak onların barınacakları yerler yapıyoruz. Bu yuvalar vatandaşların talepleri doğrultusunda uygun yerlere hayvanların kullanımı için dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.