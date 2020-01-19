Karesi Belediyesine uluslararası ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karesi Belediyesine uluslararası ödül - Son Dakika

Karesi Belediyesine uluslararası ödül

6 saat önce

Karesi Belediyesinin Karesi Kent Konseyi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle anne adaylarına yönelik düzenlediği "Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi" Uluslararası İdealkent Ödülü'ne layık görüldü.

Karesi Belediyesine uluslararası ödül, System.String[]

Karesi Belediyesinin Karesi Kent Konseyi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle anne adaylarına yönelik düzenlediği "Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi" Uluslararası İdealkent Ödülü'ne layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ödülü UNESCO'nun Paris'te yer alan merkez binasında düzenlenen törenle Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı Mohamed Saadie'den aldı.

Başkan Orkan, "Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi" ile soruların cevaplanması, endişelerin azaltılması, ebeveynlerin daha bilinçli ve keyifli bir hamilelik dönemi geçirmelerini, aynı zamanda kontrollü ve kolay bir doğum yapılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, güvenli, sağlıklı bir doğum ve sonrası bakım alınmasını sağlamak için oluşturulmuş bir program hazırladıklarını kaydetti.

Etkinliğe, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eski Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcıları Barbara Toce ve Anna Magyar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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