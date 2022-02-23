Karesi Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karesi Belediyesi ilçe genelinde kırsal mahallelerde parke yol, kaldırım ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler özelikle kırsal mahallelerin merkezi cadde ve sokaklarında parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Karesi'de 2021 yılında 11 kırsal mahallede 75 bin metrekare parke yol çalışması, 19 bin metrekare parke taşı tamiratı, 27 merkez mahallede ise 51 bin 750 metrekare kilit parke taşı yapım ve tamiratı yapıldı. Ayrıca merkez mahallelerde 6 bin ton sıcak asfalt yama çalışması tamamlandı.

Karesi Belediyesi, ayrıca kırsal mahallelerde tadilat çalışmalarını da yapıyor. Bu kapsamda İbirler muhtarlık binası yapımı devam ediyor. Yeşilova Mahallesi'nde cami odası ve tuvaletlerin yapımı tamamlandı. Deliktaş Mahallesi'nde ise selektör binası yapımı sona erdi. Bunların yanında kırsal mahallelerdeki cami, okul, cemevi, sağlık ocağı, kursan kursu, müze, yemekhane, tuvalet ve köy çeşmesi gibi yerlerde tadilat gerçekleştirildi.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Orkan, şu bilgileri paylaştı:

"Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Karesi'de daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Burada Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolları ve kırsal mahallelerimiz sokak yollarını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Karesi sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır."