Son Dakika Haberleri: Karesi Bey'in türbesi bakıma alındı
Son Dakika Güncel Karesi Bey'in türbesi bakıma alındı

Karesi Bey'in türbesi bakıma alındı

1 saat önce

Karesi Oğulları Beyliği'nin kurucusu Karesi Bey'in türbesi Karesi Belediyesi tarafından bakıma alındı.

Karesi Bey'in türbesi bakıma alındı, System.String[]

Karesi Oğulları Beyliği'nin kurucusu Karesi Bey'in türbesi Karesi Belediyesi tarafından bakıma alındı. Karesi Beyliği'nin kurucusu olan Karesi Bey için inşa edilen Karesi Bey Türbesi, Karesi Belediyesi tarafından bakıma alındı. Türbenin bakımı ardından sürekli olarak ziyarete açılması hedefleniyor.


Karesi Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında türbedeki yıpranan tüm bölümler yenilenecek.


Türbede tavan ahşap söveleri, bilgilendirme tabelaları, giriş kapısındaki pencere, ayakkabılık, çatı kiremitleri, su oluklarının yenilenmesi, iç cephenin boyanması, pencere kenarlarının verniklenmesi, temsili mezarların boyanması ve örtülerinin yenilenmesi ve çeşmenin bozulan mermerinin ve su giderinin tamir edilmesi gibi çalışmalar yapılacak.


Başkan Dinçer Orkan incelemelerde bulundu


Karesi Bey Türbesi'nde yapılan bakım çalışmalarını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde türbeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Orkan, ekiplerden bilgi aldı. Karesi Bey'in Balıkesir için önemli bir tarihi değer olduğuna vurgu yapan Başkan Orkan, atıl kalan ve bakımsız olan Karesi Bey Türbesi'ni turizme kazandırmak istediklerini söyledi. Başkan Orkan, Balıkesir'in değerlerine Karesi Belediyesi olarak sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. - BALIKESİR

Dinçer Orkan, Balıkesir, Karesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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