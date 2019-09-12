Karesi'de 24 saat hizmet var

Karesi Belediyesine bağlı ekipler, 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Huzurlu ve mutlu bir Karesi için belediye ekipleri asfalt, parke taşı, yenileme, temizlik, tamirat, zabıta hizmetleri kesintisiz sürüyor.



Vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi, 7 gün 24 saat hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Huzurlu ve mutlu bir Karesi için belediye ekipleri asfalt, parke taşı, yenileme, temizlik, tamirat, zabıta hizmetlerİ kesintisiz devam ediyor. Mahallelerin sorunlarını başta muhtarlar olmak üzere tespit eden Karesi Belediyesi birimleri, sorun ve eksiklerin giderilmesi için hazırlanan program kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



Başkan Orkan sahada



Ekipler kırsal ve merkez mahallelerin yol, kaldırım, park, temizlik sorunları başta olmak üzere hizmetlerine devam ederken, Belediye Başkanı Dinçer Orkan da mahalle ve esnaf ziyaretleri ile Karesililerle bir araya geliyor. Vatandaşlara belediyenin hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını soran Başkan Orkan, güler yüzlü hizmeti şiar edindiklerini kaydetti. Başkan Orkan, belediye başkanı olarak kapısının herkese açık olduğunu dile getirdi. Şehirdeki belediyecilik anlayışına yeni bir soluk getirdiklerini belirten Orkan, "Hizmetlerimizin odağında hemşehrilerimiz var. 24 saat onlar için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR