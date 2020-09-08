Karesi'de 5 kırsal mahalleye mini halı saha - Son Dakika

Karesi Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yaptığı işbirliği ile 5 kırsal mahalleye mini halı sahalar yapacak.

20x40 metrekare büyüklüğündeki mini halı sahalar Kabakdere, Turplu, Kamçılı, Tatlıpınar ve Yeniköy Mahallelerine inşa edilecek. Bu ay içerisinde ihalesi yapılacak olan halı sahaların yılsonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Spor alışkanlığını toplumun tüm kesimlerine ve kırsal mahallelere de yaymak istediklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor ile buluşturmak istiyoruz. Bunun için inşa edeceğimiz halı sahalarımız bunun önemli adımlarından biri. Karesi Belediyesi olarak spor yapmak isteyen gerek hemşerilerimize, gerekse ilçemizdeki amatör sporcularımıza destek vermeye devam ediyoruz." dedi.