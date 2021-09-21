KARESİ'DE AÇILIŞLAR DEVAM EDİYOR

Karesi Kültür ve Sanat Evi ve Güneş Enerjisi Santrali (GES)'ten sonra Karesi Belediyesi, Turplu Çok Amaçlı Salon ve Halı saha açılışını gerçekleştirdi.

Karesi Belediyesi yatırımlarının açılışlarını sürdürüyor. Karesi Kültür ve Sanat Evi ve Güneş Enerjisi Santrali (GES)'ten sonra Karesi Belediyesi, Turplu Çok Amaçlı Salon ve Halı saha açılışını da gerçekleştirildi. Turplu Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Fikrettin Kocaman, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Kadın Kolları başkanları, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Turplu Mahallesi Muhtarı Yaşar Çetin bir konuşma yaptı. Çetin mahalleye yapılan yatırımlar için Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a teşekkür etti.

5 HALI SAHA TAMAMLANDI

Turplu ve diğer kırsal mahallelerde başlatılan halı saha projelerinin tamamlandığını belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Turplu'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz zamanında başlatılmış olan projelerden biri de 5 köyümüzde yapılan halı sahalarda. Bunlara bizim dönemimizde başladık. Onun yanında Turplu Mahallemizde sosyal tesis ile birlikte halı saha çalışmamız oldu. Sosyal Tesisimiz 400 metrekare. İçerisinde düğün, yemek organizasyonu, gelin ve doktor odasının bulunduğu bir tesis olarak planlandı. Yanında ise halı sahamız var. Halı sahamız 20x40 metrekare boyutunda, gençlerimiz için güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. 5 kırsal mahallemizdeki halı sahaları hizmete alıyoruz. Çarşamba günü Kamçılı mahallemizdeki halı sahayı hizmete alacağız. Akabinde Yeniköy, Tatlıpınar ve Kabakdere ile tüm halı sahalarımız tamamlandı. Bu halı sahalarımızın yerini okul yanları veya bahçelerinde inşa ettik. Bunu yapmamızdaki sebep sadece halı saha olarak kullanılmaması. Okullardaki öğrencilerimizin de faydalanmasını istedik. Önemli olan bu eserleri yapmak değil. Çocuklarımızın, gençlerimizin faydalanması" dedi.

EDREMİT YOLUNA ÇIKIŞ DÜZENLENECEK

Naipli Mahallesi'nden Edremit Karayoluna çıkışın tehlikeli olduğunu ve bu tehlikeyi gidermek için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Başkan Orkan şöyle konuştu:

"Turplu başta olmak üzere, bu bölgede yaşayan Aktarma'sından, Naipli'sinden Kalaycılar'ından bu bölgedeki köylerimiz için önemli olan Naipli çıkışındaki Edremit yoluna doğru olan kısımda tehlikeli bir çıkış var. Oradan çıkan uzun araçlar önden kandini kurtarıyor ama arkası yolda kalıyor. Kaza bela olma ihtimali çok yüksek. Kara Yolları Genel Müdürümüzün Balıkesir ziyaretinde bu konuyu konuştuk. Hatta müdürlerimiz ile teknik olarak ne yapabiliriz diye çalışma yaptık. Haftasonu da Kara Yolları Bölge Müdürümüzden müjde aldım. Oranın plan projesi tamamlandı. Ankara'ya gidiyor. Bundan sonraki aşamada da vekillerimizin bize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Daha öncede Adil Çelik vekilimiz buranın ehemmiyeti belirtmişti. Bundan sonraki 5-6 ay içerisinde iş yapılmış olacak. "

"GEÇMİŞE, CUMHURİYETE VE GELECEĞE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Karesi Belediyesi olarak gelir getirici projeler üretmeyi sürdürdüklerini söyleyen Başkan Orkan, "Biz sadece belediyeye gelir getirici olarak bu projeyi düşünmedik. Daha öncesinde 18 tane çöp kamyonu aldık. Kiralıktı kendimiz yapalım istedik. Gelir getirici yanında giderleri de ne kadar azaltabiliriz diye planlar yaptık. Çöp kamyonlarıyla ilgili alım yaptık. O dönem iyi ki almışız. O dönem aldığımız kamyonların şuan iki kat gibi bir maliyeti var. Her yaptığınız hamle çok önemli. 18 çöp, 8 tane de Fen İşlerimize kamyon aldık. Bunları alınca yer sorunları oluşmaya başladı. Mahallelerde yama yapan asfalt robotumuz vardı. Bir tane daha aldık. Elimizden geldiğince bu yapılanlarla belediyemizi daha güçlü yapmaya çalışıyoruz. Gelir getirici projelerden birisi olan GES'in de açılışını yaptık. Bunun yanında Atatürk Evi projemizde devam ediyor. Böylelikle Karesi'yi daha güçlü ve daha iyi hale getiriyoruz. Vekilimizin bir sözünü alıntılayacağım. Geçen gün GES açılışında söylemişti. Bunu tekrarlamak istiyorum. Yıldırım Beyazıt İmarethanesi yaptık. Tarihi yapıyı vatandaşımıza kazandırdık. Böylelikle Karesi Belediyesi geçmişine sahip çıkıyor dedi. Atatürk Evi ile Cumhuriyetine sahip çıkıyor dedi. GES ile de geleceğine sahip çıktığını belirtmişti. Allah razı olsun vekilimizden sağ olsun" şeklinde konuştu.

"HİZMET VE ESER SİYASETİNİN BAŞARILI İKİ AÇILIŞI"

Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ise konuşmasında hizmet ve eser siyasetinin başarılı iki açılışından bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti. Arslanbaş "Güzel eserler ortaya çıktığını ve bunun enerjisi bir bir daha iki yapar. Ama yan yana olursa 11 olur. 3 kurumumuz yan yana birlikte olursa rolleri, meşaketi, zahmeti paylaşırsa o zaman hasıla katmerleşiyor 111 olur. Burada başta Karesi Belediyemiz olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla hakikaten güzel iki eser çıkmış. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu emeklerin zayi olmayacağına inanıyoruz" dedi.

ÇELİK: "BAŞKANLARIMIZ BECERİKLİ"

Son olarak ise AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik bir konuşma yaptı. Kaymakam Arslanbaş'ın sinerji söylemine vurgu yapan Çelik, "Bizim sağolsun Karesi ve Altıeylül'de prırıl pırıl genç iki tane inşaat mühendisi belediye başkanımız var. Bizim Kocaavşar'da acar adamı tarif ederken 'Yere düştümü bir avuç toprak ile kalkar' derler. Bunlar yere düştümü bir avuç toprak ile kalkarlarsa kendilerini zararda sayıyorlar. İki elde dolu olacak. Öyle dirseklerine dayana dayana çıkacaklar. Maşallahları var. Şimdi bakın ilk önce bize bu imkanları veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu paraları, bu bütçeleri, bu yetkileri o veriyor. 2014 yılına kadar bu yetkiler bizde yoktu. Yapamıyorduk. Toprak saha bile zor yapardık. İki direk dikip saha yapıyorlardı. Burada Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür etmek lazım. 250 milyonluk Balıkesir ve tamamına spor tesisi için bütçe ayırdı. Hayata geçiyor derken. Burada tekrar Dinçer Başkanıma geçiyorum. Burada verilen 2 tane halı saha parası. Onlar becerikli biliyorlar işlerini 2 tane parası ile 5 tane halı saha yapıyorlar. İş bilenin kılıç kuşananın. O zaman işi bilenlere alkış lazım" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından dualar okundu. Çok Amaçlı Salonun kurdelesi kesildi. Davetlilerin salonu gezmesi ardından halı sahanında açılışı gerçekleştirildi. Davetlilerin halı sahada çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.