Karesi'de afet ve acil durumda toplanma yerleri belirlendi - Son Dakika

Karesi'de doğal afet ve acil durumlara karşı toplanılacak alanlarla ilgili belediye ekipleri tarafından mahalle muhtarlıkları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlere "Afet ve Acil Durum Sonrasında Bu Binaya En Yakın 3 Toplanma Alanı" yazılı afişler yerleştirildi. En büyük dileğinin afet yaşanmaması olduğunu belirten Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yaşanabilecek bir afet durumunda vatandaşların panik yapmadan toplanılacak alanları bugünden bilmelerinin olası bir karmaşanın önüne geçeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda ve AFAD Başkanlığı'nca 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlendi. Bu kapsamda tüm illerde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması planlanıyor. Tahliye ve Yerleştirme Planlama Çalışma Grubu ana çözüm ortağı olan Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda ve destek çözüm ortağı belediyelerce belirlenen Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarına vatandaşların güvenle ulaşarak geçici barınma merkezleri faaliyete geçene kadar da tehlikeli bölgelerden uzakta tutabilmek için çalışmalar yürütülüyor.

Mahallelere afişler asıldı

Bu kapsamda destek çözüm ortağı olarak Karesi Belediyesi ekipleri ilçenin 70 mahallesinde mülkiyet, büyüklük, ulaşım, erişebilirlik, çevresel ilişkiler, konum, altyapı ve kullanabilirlik kriterleri ön planda tutularak belirlenen adreslerin yeraldığı doğal afet ve acil durum alanlarını gösteren afişleri yerleştirdi. Toplanma yerleri asılan afişlerde akıllık telefonlar ile okutulacak barkod uygulaması ile haritadan görülebilecek. Ayrıca AFAD ve Karesi Belediyesi web sitelerinde de toplanma listeleri yeralıyor.

Vatandaşların olası yaşanacak afet anında toplanılacak yerleri ezbere bilmeleri adına Tahliye ve Yerleştirme Planlama Çalışma Grubu paydaşı olarak "Afet ve Acil Durum Sonrasında Bu Binaya En Yakın 3 Toplanma Alanı" yazılı tabelaları ilçenin belli noktalarına yerleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dinçer Orkan, " En büyük dileğimiz afetlerin yaşanmaması. Ancak yaşanabilecek bir afet durumunda vatandaşlarımızın panik yaşamadan toplanılacak yerleri bugünden bilmeleri olası bir karmaşanın önüne geçecektir. Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden de afet toplanma alanlarını sorgulayabilirler. Bizler toplanılacak alanlara asılan yönlendirme levhalarının yanı sıra yapacağımız afişlerle de ilçemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımıza toplanma alanlarının bilgisini tam anlamıyla ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi. - BALIKESİR