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Karesi'de bayram telaşı

2 gün önce

Karesi Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi yaşını almış ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor.

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Karesi Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi yaşını almış ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Karesi ekipleri evlerini silip süpürerek Ramazan Bayramı'na hazırlarken, yatalak hastalara yönelik evlerinde ise kuaförlük hizmeti veriyor.

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaşlı ya da bakıma muhtaç vatandaşların evlerini silip süpürerek yaz aylarına ve Ramazan Bayramı'na hazırlıyor. Ev ortamında; yardıma muhtaç vatandaşları desteklemek, yaşını almış bireylerin toplumdan soyutlanmadan yaşamına devam etmesini sağlamak amacıyla yürütülen temizlik hizmetleri kapsamında evler köşe bucak temizleniyor. Ekipler ayrıca Başçeşme Mezarlığı'nda da bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Evler ve ibadethaneler temizleniyor

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ev temizliği hizmetleriyle Belediye, bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamları sağlık koşullarına, temiz ve daha kullanışlı hale getiriyor. Karesi ekipleri 2019 yılı içinde Mayıs ayı ortasına kadar 117 vatandaşın evinde 258 kez temizlik hizmetinde bulundu. Ekipler ayrıca Ramazan Bayramına hazırlık için 128 ibadethaneye de temizlik hizmeti sundu.

Yatalak hastalara kuaförlük hizmeti

Karesi Belediyesi ekipleri ayrıca yine yatalak hastalara ve evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlara yönelik kuaför ve berber hizmetleri de veriyor. Vatandaşların saç bakım hizmetleri de evlere giden ekipler tarafından veriliyor. Karesi Belediyesi ayrıca yine yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına yönelikte bayramlık hediye çeki veriyor. Çocuklar anlaşmalı mağazalardan diledikleri bayramlıkları seçiyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:36 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Karesi, Güncel
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