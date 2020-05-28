Karesi'de camiler ibadete hazır - Son Dakika

Karesi'de yeni tip korona virüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde hazırlık sürüyor. Karesi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü koordineli çalışma ile camilerde sosyal mesafe ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.



Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekipleri Karesi Kaymakamlığı ve Karesi İlçe Müftülüğü tarafından 29 Mayıs Cuma günü itibariyle Cuma namazı kılınması uygun görülen camilerde temizlik ve sosyal mesafe çalışması başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında camiler ile bir okul bahçesinde hazırlıklarını sürdürüyor.



Karesi Belediyesi ekipleri daha önce cami içlerinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışması sonrası, cami bahçelerinde ise sosyal mesafe alanlarını belirlerken, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise camilerde ot temizliğini yapıyor.



34 Cami ve 1 okul bahçesi ibadete açılıyor



Karesi Belediyesi ekipleri bahçesinde Cuma namazı kılınacak olan 34 cami bahçesi ve 1 okul bahçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da yapılan açıklamada Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşların camilere hazırlıklı gelmeleri istendi. Camilerde abdesthaneler ve tuvaletler kapalı olacağı için vatandaşların abdestlerini evlerinde alarak gelmeleri istendi. Ayrıca cemaat kendi seccadesini de getirecek. Hasta olanların namaza gelmemeleri istenirken, maske takılması ise zorunlu olacak. Ayrıca cemaatin namaz öncesi ve sonrası fiziksel temasta bulunmamaları istendi. - BALIKESİR