Karesi'de çocuklar doyasıya eğlendi

Bebeklerin emekleme yarışında eğlenceli görüntüler

Karesi'de çocuklar doyasıya eğlendi

BALIKESİR - Karesi Belediyesi Kent Konseyinin Kadın Meclisinin düzenlediği 'Anne Çocuk Şenliği' nde yapılan yarışmalar nefesleri kesti. Karesi Kadın Meclisinin hayata geçirdiği 'Sağlıklı nesiller, Sağlıklı gelecek için Anne sütü' projesi kapsamında Anne Çocuk Şenliği yapıldı.

Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yabaoğlu yarışmalar hakkında yaptığı açıklamada şunları belirtti, "Bu günkü etkinliklerimiz sadece anne ve babalar üzerine. Emzirme haftası dolayısı ile bir anne ve çocuk şenliği düşündük. Anne sütünün önemini belirtiyoruz. Sağlık birimi ile ilgili standımızda anne sütünün önemini anlatıyor. Ücretsiz süt ve kuru yemiş dağıtıyoruz. Karesi İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü bize paydaş oldu. Bugün emekleme yarışması, babalar kızlarının saçlarını örme yarışması, çuval yarışması ve çocuk oyunları yarışmaları var. Amacımız hafta sonu çalışan anne ve babaların çocukları ile kaliteli zaman geçirmelerini arzuladık. Karesi Kent Meclisi Kadın meclisi her zaman ailenin, çocukların yanında" şeklinde konuştu.

Emekleme yarışına oğlunu getiren Nebahat Kömekçi'de yaptığı açıklamada, "Oğlum Ali Tuğra'yı Karesi Kadın meclisinin anne, süt etkinliğine getirdi. emekleme yarışmasına getirdim. İnşallah birinci oluruz" dedi.

Bebeklerin emekleme yarışmasında Deniz Mila 1. Ali Tuğra Kömekçi 2. Erdem Çoban 3. oldu. Birinci olan Deniz Mila'ya altın hediye edilirken, dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Babalar kızların saçını örme yarışmalarında Rüveyda Karakaş 1. Selen Gül 2. ve Evra Kayalı 3. oldu. Yarışmalarda dereceye giren çocukların ödüllerini Başkan Dinçer Orkan'ın eşi Pelin Orkan verdi.