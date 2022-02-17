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Karesi'de çocuklar sporla buluşuyor - Son Dakika

Karesi'de çocuklar sporla buluşuyor

17.02.2022 12:34
Karesi'de çocuklar sporla buluşuyor

Balıkesir'in Karesi ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında yüzlerce çocuğa yüzme kursu veriliyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında yüzlerce çocuğa yüzme kursu veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Karesi'de Eğitimde Spor Projesi protokolü kapsamında Karesi Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karesi Belediyesi, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında devam ediyor.

Proje ile spor yapmaya imkanı bulamayan, evine uzak spor tesislerine gidemeyen, imkanı olmayan çocukları kendi okullarında sporla buluşturmak hedefleniyor.

Proje kapsamında engelli öğrencilerde unutmayarak özel öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor.

Eğitim öğretim yılının ilk döneminde 7 pilot okuldan 260 öğrenci eğitim aldı. Yarıyıl tatili sonrası öğrencilerin heyecanla beklediği proje kaldığı yerden belirlenen yeni 7 okuldan yaklaşık 300 öğrencinin katılımı ile uzman antrenörler eşliğinde Alparslan Türkeş Spor Kompleksi Karesi Yüzme Havuzunda başladı.

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Balıkesir, Hisarcık, Karesi, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karesi'de çocuklar sporla buluşuyor - Son Dakika


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