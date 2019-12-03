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Karesi'de engelsiz spor şenlikleri

6 saat önce

3 Aralık Dünya engelliler günü nedeniyle Karesi ilçesinde 'Karesi'de Engelsiz Spor Etkinliği' düzenlendi.

Karesi'de engelsiz spor şenlikleri, System.String[]

3 Aralık Dünya engelliler günü nedeniyle Karesi ilçesinde 'Karesi'de Engelsiz Spor Etkinliği' düzenlendi.


Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi işbirliğinde; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Karesi'de Engelsiz Spor" etkinliği Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde İsmail Akçay Atletizm Pisti tesislerinde gerçekleştirildi.


Engelli sporcular Atletizm, bocce, masa tenisi, geleneksel okçuluk, futbol, parkur yarışması, badminton, matrak ve plastik ok branşlarında yarışarak gönüllerince eğlenen çocukları; Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili H. İbrahim Koyuncu, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, Karesi İlçe kurum müdürleri ve çocukların aileleri de yalnız bırakmadı. Yarışmaya katılarak başarılı olan tüm çocuklara protokol tarafından madalya verildi. Daha sonra engelli bireyler Karesi Belediyesi Yüzme havuzunda "Bir Gün Değil, Her gün Beraberiz" sloganıyla dalış etkinliği gerçekleştirdi.


Karesi ilçesinde engelli bireylere her hafta "Her Çarşamba Engelsiz Yaşama Merhaba" sloganıyla okullarında çeşitli spor branşlarında spor eğitimleri veriliyor. Karesi Belediyesi Yüzme havuzunda da antrenörler eşliğinde engelli öğrencilere her hafta Çarşamba günü yüzme eğitimi veriliyor. - BALIKESİR

Dünya Engelliler Günü, Atletizm, Karesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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