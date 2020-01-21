Karesi'de futsal şenliği - Son Dakika
Son Dakika Spor Karesi'de futsal şenliği - Son Dakika Spor

Karesi'de futsal şenliği

6 saat önce

Okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte Karesi ilçesinde 10 spor kulübünden 152 sporcunun katılımı ile futsal şenliği düzenlendi.

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Okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte Karesi ilçesinde 10 spor kulübünden 152 sporcunun katılımı ile futsal şenliği düzenlendi.


Karesi Kaymakamlığı koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü katkılarıyla sporcuların yarışması, birbiri ile kaynaşması, yeni arkadaşlıklar edinmesi, centilmenlik ve fair play duygusunun aşılanması, sağlıklı bireyler yetiştirmek için Karesi ilçesi Şehit Turgut Solak Spor Salonunda futsal şampiyonası düzenlendi.


Futsal turnuvası öncesi açılış konuşması yapan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, "çocuklarımıza yarı yıl tatilinde çeşitli spor branşlarında spor yapmalarını, yeni arkadaşlıklar kazanmaları, centilmenlik ruhunun aşılanması, spor yapma bilincinin kazandırılması için Karesi ilçemizde spor faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek skora değil, spora bakalım diyerek futsal turnuvasındaki tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.


Balıkesirspor, Büyükşehir Belediyespor, Karesi Belediyespor, Bigadiçspor, Kuzeyorduspor, Susurluk 5 Eylülspor, Menteşspor, Gençlikspor, Balıkesir 1905 Spor, Mesur Dilsöz Spor Kulüplerinden 152 sporcunun katılımı ile 20 Ocak 2020 tarihinde "Salon Futsal Şenliği" Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Türkmen, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Yahya Akduman, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp'in katılımı ve açılış seremonisi ile başlayan maçlar, heyecanlı ve dostluk içinde geçen maçlar sonucunda tüm çocuklarımıza katılım belgesi ve madalya verildi. - BALIKESİR

Karesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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