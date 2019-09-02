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Karesi'de Halk Sağlığı Günleri

8 saat önce

Karesi Kent Konseyi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karesi Belediyesi iş birliğiyle eylül ayı boyunca "Karesi Halk Sağlığı Günleri" etkinlikleri düzenlenecek.

Karesi'de Halk Sağlığı Günleri, System.String[]

Karesi Kent Konseyi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karesi Belediyesi iş birliğiyle eylül ayı boyunca "Karesi Halk Sağlığı Günleri" etkinlikleri düzenlenecek.


Etkinlikler kapsamında, 3 Eylül Salı Günü Kuva-yi Milliye Mahallesi'ndeki İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi'nde, 6 Eylül Cuma günü ise Ege Mahallesi'ndeki Karesi Toplantı ve Nikah Salonu'nda "Kadınlarda Kanserden Korunma ve Erken Teşhisin Önemi" temalı eğitim ve kanser taraması gerçekleştirilecek.

4-5 Eylül tarihlerinde de Hasanbaba Çarşısı yanındaki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'nda saat 11.00-19.00 arası kurulacak olan stantlarda sağlık taraması ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinliklerde vatandaşlara ücretsiz olarak şeker, tansiyon, vücut kitle endeksi ölçümleri ile obezite taraması yapılacak.

Yine kurulacak olan stantlarda vatandaşlara sağlıklı beslenme ve obezite, kanserden korunma ve erken teşhis yöntemleri, anne-çocuk ve ergen sağlığı, bağımlılıkla mücadele, ağız ve diş sağlığı, spor ve sağlıklı yaşam, bulaşıcı olmayan hastalıklar, organ bağışı ve engelliler konusunda bilgilendirmelerde bulunulacak.

Karesi Halk Sağlığı Günleri, 15 Eylül Pazar günü saat 09.00'da Karesi Park'tan başlayarak Değirmen Boğazı'nda sona erecek olan bisiklet turu, Değirmen Boğazı ve mesire alanı arasında yapılacak yağlık yürüyüşü ve kahvaltı ile sona erecek.

Kent Konseyi, Karesi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:08 Kaynak: AA
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