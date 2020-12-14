Karesi'de haşereye geçit yok - Son Dakika

Karesi'de haşereye geçit yok

14.12.2020 17:26

- Karesi'de haşereye geçit yok Karesi'de heşere ile mücadele sürüyor Karesi Belediyesi, haşere ve çamkese böceği ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Karesi'de haşereye geçit yok

Karesi'de heşere ile mücadele sürüyor

BALIKESİR - Karesi Belediyesi, haşere ve çamkese böceği ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Planlanan çalışmalar dışında 444 99 10 numaralı İletişim Merkezi'ne ilaçlama konusunda gelen talepler de 7/24 esasıyla çalışan ekiplere iletilerek hızla çözümü sağlanıyor.

Karesi Belediyesi ilçede haşere ile mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. Karesi'nin merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler; rögar ve telekom kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, foseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi kaynaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ayrıca çamkese böceği ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor.

70 mahallede yapılan çalışmalarda insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ilaçları kullanan donanımlı ekipler bilimsel programlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediyesi'nin 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar ilaçlama konusundaki talep ve şikayetlerini de cevap vererek hızlı hizmet sunuyor.

Başkan Orkan, "Ekiplerimiz özveriyle çalışıyor"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye olarak ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti. Başkan Orkan "Hemşerilerimizin sağlığı, huzurlu ve rahatı için bir plan ve program halinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 444 99 10 numaralı İletişim Merkezi'mize gelen talepler de hızlıca ekiplerimize yönlendiriliyor. Ekiplerimiz zaten 7/24 sahada, planlanan çalışmalarımız dışında İletişim Merkezi'mize de bir talep geldiyse hızlıca o noktaya da müdahale ediyoruz. Ben gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren tüm arkadaşlarımıza ve bize katkı sunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Karesi'de haşereye geçit yok
Karesi'de haşereye geçit yok
Karesi'de haşereye geçit yok
Karesi'de haşereye geçit yok

Otomobil, İnşaat, Karesi, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karesi'de haşereye geçit yok - Son Dakika


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