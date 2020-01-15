"Karesi'de her bebeğe bir fidan" projesi hayat geçti

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın teşvikiyle hayata geçen "Karesi'de her bebeğe bir fidan" projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluştu. Başkan Orkan, Karesi'de kişi başı 2 metrekare olan yeşil alan miktarını ilk etapta 20-25 metrekarelere çıkartmak istediklerini söyledi.

Karesi'nin Sefaköy mevkisinde oluşturulan "Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı"nda ilçede doğan her bebek için Karesi Belediyesi tarafından bir fidan toprakla buluşuyor.

Hayalindeki projelerden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Orkan "Başkan olduktan sonra ilçemizi gezdiğimde çok kıraç ve maalesef yeşil alanlarımızın az olduğunu gördüm. O zamandan bu yana çalışmalar yaparak yeşil alan miktarımızı nasıl artırabiliriz diye düşündük. 'Bir bebek bir fidan hatıra ormanı' oluşturmayı düşündük. Karesi ilçemizde doğan bebeklerimiz için birer fidan dikelim ve onlar büyüdükçe bu fidanlarda büyüsün, Karesimiz yeşillensin istedik. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz buraları bizlere tahsis etti. Onların tahsis ettiği yer olan 18 dönümde 500 fidanımızı dikmiş bulunuyoruz. Bugün de dikim işlemine devam ediyoruz. Baltok çevresi ve alt kısımlarını da yeşillendirerek çoğaltmayı düşünüyoruz." diye konuştu.