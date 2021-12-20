KARESİ BELEDİYESİ'NİN SOSYAL YARDIMLARI HIZ KESMİYOR - Son Dakika

KARESİ BELEDİYESİ'NİN SOSYAL YARDIMLARI HIZ KESMİYOR

Sosyal Belediyeciliğe büyük önem veren Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Karesi Belediyesi vatandaşlara gönül elini uzatıyor.

Karesi Belediyesi, 'insan odaklı, sosyal belediyecilik' çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. "Karesi'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" sloganıyla çalışmalarına yön veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatıyla Karesi Belediyesi ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karesi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile gıdadan giyime, ayakkabıdan ilaca, erzaktan sıcak yemeğe, kırtasiye malzemesinden hasta yatağına kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor.

62 BİN 456 SOSYAL MARKET KARTI DAĞITILDI

Karesi Belediyesi büyük bir özenle araştırılarak belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal market kartı yardımında bulundu. 2021 yılı Ocak ayından Aralık ayına kadar 3 bin 249 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplamda 62 bin 456 adet sosyal market kartı yardımı yapıldı. Bu süreçte pandemiden dolayı işyeri kapanan 403 esnafa ise 279 bin lira maddi yardımda bulundu. 404 aileye kömür yardımında bulunan Karesi Belediyesi, 490 kişiye okul, 234 kişiye Ramazan Ayında yemek, 44 haneye ise düzenli olarak sıcak yemek yardımında bulundu.

Yetim ve öksüz 448 çocuğa kıyafet yardımında bulunulurken, 109 kişiye eşya, 68 kişiye gıda yardımında bulundu. Karesi Belediyesi medikal malzeme, barınma ve tadilat yardımlarında da bulundu.

Karesi belediyesi bazı vatandaşların oturulmayacak durumdaki evlerini de tadilattan geçirirken, bakıma muhtaç bazı vatandaşların evlerinde ise temizlik yaptı.