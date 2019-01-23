Karesi'de Jimnastik Şenliği Düzenlendi
1 saat önce
BALIKESİR Karesi Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Jimnastik Şenliği düzenledi.
BALIKESİR Karesi Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Jimnastik Şenliği düzenledi. Karesi Kaymakamlığı'nın da destek verdiği şenliğe farklı illerden 10 jimnastik kulübünün 208 sporcusu katıldı. Alparslan Türkeş Karesi Spor Salonu'nda yapılan şenliğin açılışı Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir'in konuşmalarıyla gerçekleşti.Konuşmaların ardından minik jimnastikçiler birbirinden güzel perfonmanslarıyla kıyasıya mücadele etti.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:20 Kaynak: DHA
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