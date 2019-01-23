Son Dakika Haberleri: Karesi'de Jimnastik Şenliği Düzenlendi

Karesi'de Jimnastik Şenliği Düzenlendi

1 saat önce

BALIKESİR Karesi Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Jimnastik Şenliği düzenledi.

Karesi'de Jimnastik Şenliği Düzenlendi, System.String[]
BALIKESİR Karesi Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Jimnastik Şenliği düzenledi. Karesi Kaymakamlığı'nın da destek verdiği şenliğe farklı illerden 10 jimnastik kulübünün 208 sporcusu katıldı. Alparslan Türkeş Karesi Spor Salonu'nda yapılan şenliğin açılışı Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir'in konuşmalarıyla gerçekleşti.Konuşmaların ardından minik jimnastikçiler birbirinden güzel perfonmanslarıyla kıyasıya mücadele etti.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Balıkesir, Karesi, Spor
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