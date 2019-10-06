Karesi'de kaçak içki ve sigara operasyonu

Balıkesir'in Karesi ilçesinde polis ekipleri, dedektör köpek eşliğinde kaçak içki ve sigara operasyonu yaptı. Polis ekipleri ayrıca iş yerlerine kaçak içki temin eden şahsı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Karesi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 15 ekip, 42 personel ve 1 narkotik dedektör köpeği ile yasa dışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi, kaçak içki ve yasa dışı ticarete konu ürünlere el konulmasına yönelik Karesi ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 4 iş yeri denetlendi. İş yerlerinde yapılan aramada 22 şişe kaçak içki, 32 paket kaçak sigara ile 2 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi. Yapılan operasyonda 115 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı. İş yerlerine ise 7 ayrı suçtan işlem yapıldığı öğrenildi.



Kaçak içki satıcısına operasyon



Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreterek eğlence merkezi ve bar olarak faaliyet gösteren mekanlara satan M.Ş.'in belirledikleri adresine yaptığı baskında 170 cl viski, 750 cl rakı, 475 cl votka ve bin 395 cl sahte içki ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR