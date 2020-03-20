Karesi'de koronavirüsle mücadelede 70 ton dezenfektan kullanıldı - Son Dakika

Karesi Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 70 ton dezenfektan kullanıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalarda, 70 ton dezenfektan kullandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "İnşallah birlik ve beraberliğimizle bu süreci de en kısa sürede atlatacağız. Yeter ki zorunda olmadıkça evden çıkmayalım ve açıklanan uyarılara uyalım." dedi.