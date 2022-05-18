Karesi'de Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Karesi'de Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi

18.05.2022 19:19
Karesi'de Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi ve Mobil Kütüphane için açılış töreni düzenlendi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi ve Mobil Kütüphane için açılış töreni düzenlendi.

Karesi Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikleri sürüyor.

"Bi'dolu" ismi verilen etkinlik programlarında, Karesi Millet Kıraathanesi ve Mobil Kütüphane'nin açılışı yapıldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, açılışta yaptığı konuşmada, yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Orkan, gençler için çalışmalar yapmanın çabası içinde olduklarını belirterek, "Biz istiyoruz ki hem gençlerimiz hem çocuklarımıza da bir faydamız olsun." dedi.

Konuşmanın ardından, Karesi Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karesi'de Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika


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