Karesi'de "Nasrettin Hoca çocuklarla buluştu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karesi'de 'Nasrettin Hoca çocuklarla buluştu' - Son Dakika

Karesi'de "Nasrettin Hoca çocuklarla buluştu"

6 saat önce

Karesi Belediyesince düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında kırsal mahallelerde eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri tiyatro ile buluşturuldu.

Karesi'de

Karesi Belediyesince düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında kırsal mahallelerde eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri tiyatro ile buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal bölgelerde 17 okulda "Nasrettin Hoca Çocuklarla Buluşuyor" adlı müzikli interaktif oyun sahnelendi.

Balıkesir Sanat Merkezi oyuncuları tarafından sunulan, Cahit Can Tekin'in yazıp yönettiği oyunun genel sanat yönetmenliğini Onur Ayan üstlendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, çocukların mutlu olmasına çok sevindiklerini belirtti.

Orkan, daha önce kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Tüm birimlerimiz insan odaklı çalışma gayretinde. Bu hizmetlerimizde çocukları mutlu edebilmek bizim için ayrı bir mutluluk. Geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızı mutlu etmek ve sanatla buluşturmak, kültürel değerlerimizi onlara aşılamak bizlerin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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