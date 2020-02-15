Karesi'de parklar ışıl ışıl - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karesi'de parklar ışıl ışıl - Son Dakika

Karesi'de parklar ışıl ışıl

6 saat önce

Karesi Belediyesi ilçede ışıklandırması yetersiz olan park, spor ve yeşil alanlarda aydınlatma çalışması başlattı.

Karesi'de parklar ışıl ışıl, System.String[]

Karesi Belediyesi ilçede ışıklandırması yetersiz olan park, spor ve yeşil alanlarda aydınlatma çalışması başlattı. parklar karanlık görünümden kurtulurken, vatandaşların geceleri de faydalanmasının önü açıldı.


Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla ilçedeki park, spor alanı ve yeşil alanlardaki ışıklandırmalar yenileniyor. Tamamlanan çalışmalarla parklar karanlık görünümden kurtulurken, vatandaşların yeşil alanlardan geceleri de faydalanmasının önü açıldı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında Oruçgazi'de 1, Sakarya ve Paşaalanı mahallelerinde 3'er park, spor ve yeşil alanda ışıklandırma çalışması tamamlandı. İlçede ışıklandırması yetersiz olan veya olmayan parklarda ise çalışmalar devam ediyor. Işıklandırma çalışmalarıyla birlikte parklardaki çocuk grupları, spor aletleri ve banklarında bakımları yapılıyor. Ekipler, kırılan, yıpranan ve ömrünü tamamlamış olan aletleri tamir ederek yeniliyor. Karesi Belediyesi, küçük dokunuşlarla parklara daha modern bir görünüm kazandırırken, ilçedeki yeşil alan miktarını artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. - BALIKESİR

Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokak ortasında kanlı pusu! Kameralar olan biteni kaydetti
Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 21:09:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karesi'de parklar ışıl ışıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]