Karesi'de temizlik personeline iş güvenliği eğitimi - Son Dakika

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline iş güvenliği eğitimi verildi.

İş yerlerinde muhtemel iş kazalarına karşı tedbirlerini artıran Karesi Belediyesi, kurumun farklı birimlerinde görev alan personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini vermeye devam ediyor.

Karesi AVM Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde iş güvenliği uzmanları, belediye personeline bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim kapsamında, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümlerine göre işveren ve çalışanların, iş yerindeki iş güvenliği ve sağlığının sağlanması, mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile önemine dikkati çeken uzmanlar, kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın bütün çalışanların kanun kapsamına dahil olduğunu ifade etti.

Eğitimin sonunda iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları, katılımcıların sorularını yanıtladı.