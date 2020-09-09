Karesi'de yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Karesi Belediyesi ilçe genelinde kırsal mahallelerde parke yol, kaldırım ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Karesi Belediyesi ilçe genelinde yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, gerek kırsaldaki gerekse şehir merkezindeki yolların modernizasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyor. İlçedeki vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gece gündüz çalışan ekipler mayıs, haziran ve temmuz aylarında 50 bin metrekareye yakın parke yol ve kaldırım çalışmaları ile 1500 tona yakın asfalt yama çalışması yaptı. Bir çok mahallede ise stabilize yol düzenleme çalışmaları sürüyor.

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, anlık oluşan problemlere hızlı bir şekilde müdahale ederken, merkez mahalleler ve kırsalda ise Deliktaş, Ovacık, Taşkesiği, Yeşilova, Turplu, Üçpınar, Yağcılar, Boğazköy ile Alacabayır'da parke yol ve kaldırım tamiratları çalışmaları yaptı. Ekipler ayrıca sathi kaplama yol çalışmalarını da sürdürüyor. Karesi Belediyesi, okulların yol sorunlarının çözümü içinde talepler doğrultusunda isteklere cevap veriyor.

Ayrıca TOKİ-Üçpınar, Kalaycılar, Fethiye-İbirler, Turplu-Deliktaş, Karakol- Ortaca, Karabeyler gölet yolu, Fethiye Mezarlık yolu 20 bin metrekareye yakın sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. İbirler- Davutlar ile Yaşilova, Taşkesiği ve Toybelen yollarının alt yapı çalışmaları da biten faaliyetler arasında. - BALIKESİR